Валерий Газзаев: "В 2016 году самые приятные впечатления оставил "Ростов"

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев отметил, что в прошлом году самое приятное впечатление оставил "Ростов". По его словам, команда проявила свое желание и достойно провела все матчи в Лиге чемпионов.

- Из того, что могу выделить в прошедшем году, самые приятные впечатления оставил клуб "Ростов", который хорошо выглядел в групповом этапе Лиги чемпионов, - приводит ТАСС слова Газзаева. - Команда проявила все свое желание, уровень, и это был один из самых запоминающихся моментов в нашем футболе. Несмотря на то, что "Ростов" попал в очень сложную группу, он достойно провел все матчи, но надо понимать, что сегодня уровень "Баварии" и "Атлетико" намного выше как по игрокам, так и по игре. Нельзя упрекнуть российский клуб ни в желании, ни в самоотдаче, команда сражалась и использовала свой максимум.

Но то, что чемпион России ЦСКА не вышел из группы, а серебряный призер "Ростов" попал в Лигу Европы, говорит об уровне нашего чемпионата. Без существенных реформ, реорганизации всего футбола, структурных и кадровых вопросов ничего хорошего нам ждать не приходится. Это очередной раз показывают игры, которые мы проводим на международной арене: в Лиге чемпионов и на уровне национальной команды. Если взять последние шесть лет, то это худшее время всего нашего футбола, а прошлый год стал апофеозом: наша сборная в рейтинге ФИФА упала на 56-е место, а наше участие в чемпионате Европы не поддается никакой критике.