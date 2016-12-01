Валерий Газзаев: "Уход Слуцкого из ЦСКА станет перезагрузкой для клуба"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что уход Леонида Слуцкого из клуба стане перезагрузкой для армейцев. Как ранее сообщал "СЭ", 45-летний специалист может объявить о своей отставке после последнего матча красно-синих в уходящем году.

Последнюю игру ЦСКА проведет 7 декабря в Лондоне в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

– ЦСКА на протяжении 14 лет является флагманом российского футбола. Все привыкли к его победам и участию в Лиге чемпионов, – приводит ТАСС слова Газзаева. – Но у любых клубов бывают моменты, когда надо сделать перезагрузку, и этот момент настал. Нужно к этому относиться спокойно, а не на эмоциях.

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Слуцкий не стал комментировать информацию об уходе из ЦСКА