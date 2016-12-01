12:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Газзаев: "Уход Слуцкого из ЦСКА станет перезагрузкой для клуба"

0
0
0
 
Леонид СЛУЦКИЙ.В случае ухода из ЦСКА Слуцкий может продолжить карьеру в Европе

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что уход Леонида Слуцкого из клуба стане перезагрузкой для армейцев. Как ранее сообщал "СЭ", 45-летний специалист может объявить о своей отставке после последнего матча красно-синих в уходящем году.

Последнюю игру ЦСКА проведет 7 декабря в Лондоне в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

– ЦСКА на протяжении 14 лет является флагманом российского футбола. Все привыкли к его победам и участию в Лиге чемпионов, – приводит ТАСС слова Газзаева. – Но у любых клубов бывают моменты, когда надо сделать перезагрузку, и этот момент настал. Нужно к этому относиться спокойно, а не на эмоциях.

 

 

После матча с "Тоттенхэмом" Слуцкий может подать в отставку //
Шамиль Газизов: "Гончаренко заменит Слуцкого? Пока не вижу повода для обсуждения"//
Слуцкий не стал комментировать информацию об уходе из ЦСКА

Опрос

Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3830634

0
0
0
Материалы сюжета: Слуцкий и ЦСКА: что дальше?
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ