Валерий Газзаев: "Убежден, что после отмены лимита уровень зарплат в РФПЛ выправится сам собой"

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев в интервью "СЭ" выступил за полную отмену лимита на легионеров. По его словам, его введение не привело к появлению большого количества высококвалифицированных российских футболистов.

– Одним из ключевых посылов вашей программы по-прежнему является отмена лимита на легионеров?

– Да. Считаю, со следующего года лимит нужно отменить. Это позволит обострить конкуренцию в чемпионате. Напомню, что, когда я возглавлял ЦСКА, никакого лимита не было, и такие футболисты, как Жирков, Дзагоев, Мамаев, выросли в условиях жесточайшей конкуренции с сильными иностранцами. Несмотря на отсутствие каких-либо ограничений, в основном составе ЦСКА, выигравшего Кубок УЕФА, регулярно выходило на поле по шесть-семь россиян – все они до сих пор составляют костяк национальной сборной.

В то же время нужно будет сроком на три года ввести "правило молодого игрока". Как минимум один футболист не старше 21 года должен выходить в основном составе клуба РФПЛ, один игрок не старше 20 лет – в клубе ФНЛ. Таким образом, сразу 54 молодых футболиста будут регулярно получать игровую практику. Хотя на самом деле – гораздо больше. Ведь кто-то может получить травму или заработать дисквалификацию – и клубы будут обязаны готовить как минимум четырех юных футболистов, которые будут тренироваться с основным составом и получать игровую практику.

Уверен, что "правило молодого игрока" позволит в короткие сроки омолодить наш футбол, в чем он очень сильно нуждается. В клубах РФПЛ и ФНЛ будет задействовано в общей сложности около 200 молодых футболистов.

– Собираетесь ли вы вводить потолок зарплат?

– Парадокс – в России есть лимит на легионеров, но при этом существует дефицит высококлассных российских футболистов, а про их зарплаты всем все хорошо известно. Убежден, что после отмены лимита уровень зарплат выправится сам собой. Кроме того, финансовый fair play заставляет клубы делать так, чтобы доходы и расходы соответствовали бюджету. Логично, что у клубов – участников Лиги чемпионов зарплаты будут выше, чем, допустим, у середняков. (Дмитрий СИМОНОВ)