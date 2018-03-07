Валерий Газзаев: "Такое ощущение, что календарь РФПЛ составляли сантехники"

Мнением о последних событиях в нашем футболе делится знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, многократный чемпион страны, а сейчас – заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.
– Перейдем к делам премьер-лиги. Ваши впечатления от первого зимне-весеннего тура?
– Матч "Локомотив" – "Спартак" – игра с громкой афишей, где сражались претенденты на золото, – прошел в совершенно неподобающих своему статусу условиях. Игроки старались, но поле не позволяло им проявлять свои лучшие качества. Снег валил так, что футболисты даже не видели ничего вокруг себя.
Да и все возобновление чемпионата было каким-то будничным, незаметным. Никто, как всегда, не думал и про болельщиков: в морозную погоду и снегопад люди не готовы идти на стадионы. Считаю, что ответственность за это полностью лежит на РФС и РФПЛ. Как можно было составлять подобный календарь? Разве можно было ставить такую игру на самое начало марта, когда возможны холода? И вообще, следовало ли начинать играть так рано?
Впрочем, меня уже ничего не удивляет. Допустим, недавно мы услышали, что в РФПЛ забыли про дату выборов Президента России и экстренно стали переносить с 18 марта матчи тура. Напомню, что Совет Федерации установил эту дату еще в середине декабря. Но до кого-то в РФПЛ новость дошла лишь через два месяца – и только тогда спохватились. То же самое случилось в прошлом году: в премьер-лиге были не в курсе, на какие числа намечены майские праздники, и мучились потом с датой финала Кубка (хотя календарь праздников на будущий год всегда публикуется "сильно" заранее).
То есть составители календаря не располагают даже банальными исходными данными. Поэтому я в общем-то и не удивлен, что в РФС и РФПЛ не знали – оказывается, в феврале (когда игрался Кубок) и в марте в России может идти снег и стоят морозы. И уж явно не каждый догадается, что самые яркие матчи-афиши чемпионата, такие как "Локомотив" – "Спартак", должны проходить в другое время года, в апреле или мае, когда и погода хорошая, и поля.
Зачем начинать чемпионат и так рано? Многие футболисты играли с отмороженными ногами и получили травмы, в том числе это коснулось и игроков сборной перед ЧМ-2018. Составлять календари должны профессионалы. А у нас, такое ощущение, это делали сантехники. (Дмитрий СИМОНОВ)
Vader
зачем сантехников оскорблять сравнением с дебилами-чинушами? а пёс, как будто сам не бесполезный кусок известной субстанции, сам-то чем в думах и министерствах занимается, кроме балабольства постоянного...
06:39
Доктор_Хряк
Не сантехники, а бомжы.)
06:24
wam
Умные люди предлагают вернуть весна-осень, Газзаев и К против, в тоже время обвиняют друг друга в некомпетентности. И все хотят, чтобы на стадионах был аншлаг.
05:50
Был я тут
А где комментарий?
05:27
Был я тут
Я тоже написал раньше, что главная игра сезона за чемпионство испорчена составителями календаря, но я хотя бы предложил как это можно было исправить. Газзаев кроме критики может какие-то предложения давать? Понятно что УКРОП хоть и считается что он предложил, но уверен что авторы остались неизвестны публике.
05:26