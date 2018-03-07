Валерий Газзаев: "Такое ощущение, что календарь РФПЛ составляли сантехники"

Мнением о последних событиях в нашем футболе делится знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, многократный чемпион страны, а сейчас – заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.

– Перейдем к делам премьер-лиги. Ваши впечатления от первого зимне-весеннего тура?

– Матч "Локомотив" – "Спартак" – игра с громкой афишей, где сражались претенденты на золото, – прошел в совершенно неподобающих своему статусу условиях. Игроки старались, но поле не позволяло им проявлять свои лучшие качества. Снег валил так, что футболисты даже не видели ничего вокруг себя.

Да и все возобновление чемпионата было каким-то будничным, незаметным. Никто, как всегда, не думал и про болельщиков: в морозную погоду и снегопад люди не готовы идти на стадионы. Считаю, что ответственность за это полностью лежит на РФС и РФПЛ. Как можно было составлять подобный календарь? Разве можно было ставить такую игру на самое начало марта, когда возможны холода? И вообще, следовало ли начинать играть так рано?

Впрочем, меня уже ничего не удивляет. Допустим, недавно мы услышали, что в РФПЛ забыли про дату выборов Президента России и экстренно стали переносить с 18 марта матчи тура. Напомню, что Совет Федерации установил эту дату еще в середине декабря. Но до кого-то в РФПЛ новость дошла лишь через два месяца – и только тогда спохватились. То же самое случилось в прошлом году: в премьер-лиге были не в курсе, на какие числа намечены майские праздники, и мучились потом с датой финала Кубка (хотя календарь праздников на будущий год всегда публикуется "сильно" заранее).

То есть составители календаря не располагают даже банальными исходными данными. Поэтому я в общем-то и не удивлен, что в РФС и РФПЛ не знали – оказывается, в феврале (когда игрался Кубок) и в марте в России может идти снег и стоят морозы. И уж явно не каждый догадается, что самые яркие матчи-афиши чемпионата, такие как "Локомотив" – "Спартак", должны проходить в другое время года, в апреле или мае, когда и погода хорошая, и поля.

Зачем начинать чемпионат и так рано? Многие футболисты играли с отмороженными ногами и получили травмы, в том числе это коснулось и игроков сборной перед ЧМ-2018. Составлять календари должны профессионалы. А у нас, такое ощущение, это делали сантехники. (Дмитрий СИМОНОВ)

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