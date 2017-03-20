Валерий Газзаев: "Судейство в чемпионате России отвратительное"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что не стоит заранее отдавать чемпионство "Спартаку". Красно-белые лидируют после 20 туров, опережая "Зенит" и ЦСКА на 6 очков.

– Пока рано делать выводы – гонка в РФПЛ только начинается, – цитируют "Известия" Газзаева. – Да, красно-белые находятся в хорошей форме и стабильно набирают очки, но не стоит списывать со счетов ЦСКА и "Зенит". Впереди 10 туров, на кону 30 очков, так что в турнирной таблице всё еще может измениться. Думаю, именно эти три команды и будут бороться за чемпионство. Вмешаться в борьбу за медали также могут "Краснодар" и "Ростов" – эти коллективы сейчас показывают стабильную и привлекательную игру.

– Матч между "Зенитом" и "Амкаром" в 19-м туре закончился судейским скандалом. Каково ваше мнение о работе арбитров в нынешнем сезоне?

– Я считаю, что судейство в нашем чемпионате отвратительное. Безусловно, гол петербуржцев надо было засчитывать. Да и пенальти на Артеме Дзюбе был однозначно. Печально, что после каждого тура главной темой для разговоров становятся не игра команд, интересные тактические задумки или прекрасные индивидуальные действия игроков, а судейство. РФС должен обратить на это пристальное внимание.