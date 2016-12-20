Валерий Газзаев: "Спартаку" по силам стать чемпионом"

Бывший главный тренер ЦСКА​ и сборной России Валерий Газзаев в интервью "Известиям" подвел итоги первого круга чемпионата России, выделил лучшие клубы, футболистов и тренеров, а также оценил выступление наших команд в еврокубках. По словам специалиста, "Спартак" заслуженно занимает первое место в турнирной таблице.

– Завершен первый круг РФПЛ. Как вы можете прокомментировать расклад сил в турнирной таблице?

– На сегодня все закономерно. "Спартак" по праву идет на первом месте – команда показывает уверенный и достаточно зрелищный футбол. Конкуренцию красно-белым навязывают "Зенит" и ЦСКА. Думаю, именно эти три команды в итоге и разделят призовые места. Но не стоит забывать и о "Ростове", "Краснодаре" и хорошо проявившем себя грозненском "Тереке" – эти клубы также не нужно списывать со счетов, они определенно доставят немало проблем тройке лидеров.

– "Спартак" может стать чемпионом в нынешнем сезоне?

– Почему нет? Нынешнее первенство очень плотное, команды идут "ноздря в ноздрю", много неожиданных результатов. Тот же самый "Спартак", лидер первенства, неожиданно c разгромным счетом уступил борющимся за выживание "Крыльям Советов" (0:4). Плотность команд в таблице стала намного больше, чемпионат стал более ровным. Конкуренция повысилась, и это не может не радовать.