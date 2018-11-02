Валерий Газзаев: "Спартаку" не хватает стабильности и порой доверия к тренерам. Именно этим отличается ЦСКА"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что "Спартаку" нужен тренер, который обладает авторитетом и достижениями в качестве игрока. По его словам, красно-белым не хватает стабильности на тренерской скамейке.

- Сейчас в прессе звучат фамилии Кононов и Карпин. Чью кандидатуру поддержали бы вы?

- Мне неэтично отвечать на этот вопрос. Тренера назначаю не я. Тем более что в СМИ появляется много кандидатур, ситуация подогревается. Наверняка идут консультации с разным специалистами, постоянно рождаются слухи.

Могу сказать, какого именно тренера должен выбрать "Спартак". Важно, чтобы этот человек знал историю и традиции клуба, обладал авторитетом и достижениями в качестве игрока, чтобы умел выстраивать игру, находить контакт с футболистами и создавать коллектив. А самое главное – нужен тот, кому дадут возможность полноценно работать. "Спартаку" не хватает стабильности и порой доверия к тренерам. Именно этим отличается ЦСКА – отсюда и постоянные высокие результаты. Нет команд, которые не проигрывают – все надо оценивать трезво, без лишних метаний и истерики. И только когда видишь, что главный тренер больше не способен изменить ситуацию и не управляет процессом, тогда следует принять жесткое решение.

Впрочем, в футболе бывает всякое. Например, когда тренер становится чемпионом, а его просят уступить место другому. Правда, иногда проходит время – и руководство признает ошибку. (Улыбается.) (Дмитрий Симонов)

Полная версия интервью Валерия Газзаева