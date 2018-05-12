Валерий Газзаев: "Спартак" не так стабилен и эффективен, как армейцы"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что армейцы демонстрируют большую стабильность по сравнению со "Спартаком".
- "Спартак" и ЦСКА выбрали разные пути развития. ЦСКА с гораздо меньшими затратами добивается в принципе максимального результата, - сказал Газзаев. - "Спартак" тратит больше финансов, но, если взять последние годы, пока не так стабилен и эффективен, как армейцы.
При этом мы видим довольно серьезные перспективы у армейской молодежи - Чалова, Хосонова, Кучаева (надеюсь, он быстро наберет былую форму, когда восстановится после травмы). Нельзя не упомянуть и Головина, который стал лидером команды, но еще довольно молод. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полная версия интервью Газзаева - скоро на сайте "СЭ"
- Валерий Газзаев
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Александр Головин
- Федор Чалов
- Константин Кучаев
- Хетаг Хосонов