Валерий Газзаев: "Спартак" не так стабилен и эффективен, как армейцы"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что армейцы демонстрируют большую стабильность по сравнению со "Спартаком".

- "Спартак" и ЦСКА выбрали разные пути развития. ЦСКА с гораздо меньшими затратами добивается в принципе максимального результата, - сказал Газзаев. - "Спартак" тратит больше финансов, но, если взять последние годы, пока не так стабилен и эффективен, как армейцы.

При этом мы видим довольно серьезные перспективы у армейской молодежи - Чалова, Хосонова, Кучаева (надеюсь, он быстро наберет былую форму, когда восстановится после травмы). Нельзя не упомянуть и Головина, который стал лидером команды, но еще довольно молод. (Виталий АЙРАПЕТОВ)



Полная версия интервью Газзаева - скоро на сайте "СЭ"