Валерий Газзаев: "Спартак" может проиграть, но репутацию терять нельзя ни в коем случае"

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев в интервью "СЭ" после матча 4-го тура РФПЛ "Зенит" - "Спартак" (5:1) отметил, что действующий чемпион не имеет права проигрывать с таким счетом. По его словам, красно-белые никак не могут отойти от празднования первого за 16 лет золота.

– Действующий чемпион не имеет права проигрывать с таким счетом. Читал высказывания Карреры. В каком-то смысле он прав, говоря: "Команда может проиграть, но голову нельзя терять ни в коем случае". Вот только я немного перефразирую. Команда может проиграть, но репутацию терять нельзя ни в коем случае. Если ты чемпион страны, это другой уровень, другой настрой соперников и другая ответственность, особенно накануне выступления в Лиге чемпионов. А "Спартак" произвел удручающее впечатление своей игрой. В прошлом интервью "СЭ" я уже заострял внимание на том, что красно-белым пора бы уже заканчивать с празднованием чемпионства. Уже давно новый сезон начался, а спартаковцы, такое ощущение, по-прежнему находятся в эйфории после золота. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Валерия Газзаева