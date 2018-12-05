Валерий Газзаев: "Сожалею о решении суда. Кокорин и Мамаев уже получили существенное наказание"

Один из самых титулованных российских тренеров, победитель Кубка-УЕФА-2005, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев прокомментировал решение суда оставить Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО еще на два месяца.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Сожалею о таком решении суда. Я ни в коем случае не оправдываю Кокорина и Мамаева. Они нарушили закон, с этим никто не спорит. Но они уже понесли существенное наказание. Существенное. Общественность их осудила. Это мощнейший удар по их репутации. К ним применили меру пресечения. Они уже два месяца провели в СИЗО. Никто их не оправдывает, но каждый человек имеет право на исправление своих ошибок. (Виталий Айрапетов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!