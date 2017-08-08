Валерий Газзаев: "Сколько раз я говорил, что Кокорин должен играть на острие"

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что в составе "Зенита" в игре 4-го тура РФПЛ против "Спартака" (5:1) ему понравились действия нападающего Александра Кокорина. По его словам, Роберто Манчини поставил игрока на правильную позицию.

– Сколько раз я говорил, что Кокорин должен играть на острие. Он типичный современный форвард, индивидуально сильный, скоростной, забивной. И стоило прийти тренеру, который поставил его на верную позицию, как футболист сразу раскрылся, проявил свои сильные стороны. В том ведь и состоит тренерское искусство. А до этого где только Саша не играл, какие только дырки им не затыкали. И все время мне вспоминается чемпионат Европы-2016: Кокорин – слева, Смолов – справа, два прирожденных бомбардира… Занимая не свое место, Александр не был столь эффективным и ярким, а теперь участвует во всех эпизодах, забивает или отдает передачи в каждом матче. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Валерия Газзаева