Валерий Газзаев: "Семину давно не надо никому ничего доказывать"

Знаменитый российский тренер (теперь – депутат Государственной думы РФ) Валерий Газзаев дал большое интервью "СЭ" о главных событиях в нашем футболе за последний месяц.
– Какие тенденции отметите в первой части чемпионата России?
– Прежде всего выделю, конечно же, успехи "Локомотива". Юрий Павлович – квалифицированный тренер, которому давно не надо никому ничего доказывать. Он умеет создавать команду, добиваться результата. Стабильно выглядят Денисов и Тарасов, проявляет себя Фарфан, периодически выдает удачные отрезки Игнатьев, отлично влился в состав Кверквелия, приглашенный Семиным. Скоро вернутся в строй травмированные Чорлука и Ари. А Фернандеш – это вообще отдельный разговор.(Дмитрий СИМОНОВ)
- Ари / Арикленес да Силва Феррейра
- Юрий Семин
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Валерий Газзаев
- Игорь Денисов
- Владислав Игнатьев
- Джефферсон Фарфан
- Соломон Кверквелия
- Ведран Чорлука
- Мануэл Фернандеш (футболист)