Валерий Газзаев: "Семину давно не надо никому ничего доказывать"

Знаменитый российский тренер (теперь – депутат Государственной думы РФ) Валерий Газзаев дал большое интервью "СЭ" о главных событиях в нашем футболе за последний месяц.

– Какие тенденции отметите в первой части чемпионата России?

– Прежде всего выделю, конечно же, успехи "Локомотива". Юрий Павлович – квалифицированный тренер, которому давно не надо никому ничего доказывать. Он умеет создавать команду, добиваться результата. Стабильно выглядят Денисов и Тарасов, проявляет себя Фарфан, периодически выдает удачные отрезки Игнатьев, отлично влился в состав Кверквелия, приглашенный Семиным. Скоро вернутся в строй травмированные Чорлука и Ари. А Фернандеш​ – это вообще отдельный разговор.(Дмитрий СИМОНОВ)

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