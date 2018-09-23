Валерий Газзаев: "Счет матча ЦСКА - "Спартак" закономерен"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" подвел итоги дерби со "Спартаком". По его словам, счет закономерен.

– Счет по игре?

– ЦСКА владел территориальным преимуществом, создал больше моментов. Возможно, молодым игрокам армейцев немного не хватило мастерства и опыта в завершающей стадии. Зато понравился азарт, самоотдача подопечных Гончаренко. Пожалуй, итоговый счет закономерен. На мой взгляд, дерби удалось, интересная игра получилась.

– Не показалось, что ЦСКА был быстрее "Спартака"?

– Надо учитывать, что армейцы просто моложе. Поэтому и агрессивнее, по-спортивному злее. В "Спартаке" подобраны опытные исполнители, которые выигрывали чемпионат России. Красно-белые очень надежно действовали в обороне. Вот это я могу отметить. Но если молодежь ЦСКА пройдет горнило Лиги чемпионов, то очень здорово заматереет, возмужает.

– Кого выделите из армейской молодежи?

– Очень понравился исландец Сигурдссон. У него, на мой взгляд, большое будущее. Быстрый, резкий парень. Неплохо выглядел Обляков. Да у многих видны задатки. Надеюсь, через год-два эта команда заявит о себе в полный голос. (Виталий Айрапетов)

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