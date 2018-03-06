Валерий Газзаев: "Разговоры о возвращении на систему "весна-осень" нужно прекратить раз и навсегда"

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил, что чемпионат России должен проводиться по схеме "осень-весна", несмотря на сложные погодные условия, при которых проводился 21-й тур РФПЛ. По его словам, российские клубы должны оставаться в едином календаре с европейскими лигами.

– Возобновились разговоры о возвращении к проведению чемпионата по системе "весна-осень". Стоит ли после ЧМ-2018 вернуться к этому формату?

– Когда люди шарахаются из стороны в сторону, это говорит о неуверенности и непрофессионализме. У нас постоянно: то нужен лимит, то не нужен, то система "весна-осень", то "осень-весна". Нужно провести глубочайший анализ и определиться, что же нам нужно. Лично я считаю, что нет никакой надобности в возвращении к старой системе. Мы должны оставаться в едином календаре с европейскими лигами. Тем более при старой системе во время чемпионатов мира и Европы наш турнир останавливался на месяц. Зачем это вообще нужно? И погодные условия тут ни при чем. Даже если мы начинаем чемпионат весной, мы все равно заканчиваем его в декабре или конце ноября. В чем тогда принципиальная разница в климатических условиях? Тем более наши клубы, попавшие в еврокубки, все равно будут играть по европейскому календарю. Разговоры о возвращении на систему "весна-осень" нужно прекратить раз и навсегда.