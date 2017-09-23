Валерий Газзаев: "Пробил час Жамалетдинова"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" заявил, что если ЦСКА оставить в покое, то красно-синие могут показывать результат. Поединок с "Бенфикой" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1) это доказал.

– После матча "Бенфика" – ЦСКА мне позвонил один знакомый и спросил, как мне удалось в своем интервью перед игрой предугадать, что произойдет (смеется), - отметил Газзаев. - Речь шла о том, что пора закончить разговоры об отсутствии трансферов у ЦСКА и предоставить возможность проявить себя в Лиге чемпионов тем футболистам, которые выводили армейцев туда и готовились к сезону в команде. Если их оставить в покое и не дергать лишними разговорами – поверьте, они непременно проявят себя. Так в итоге и вышло. ЦСКА никого не купил – но все равно добился важной победы.

А для молодого игрока – такого, как автор решающего гола Жамалетдинов, – подобные матчи могут стать прорывом в карьере. В свое время я выпустил Дзагоева в дерби со "Спартаком". Перед игрой у нас с ним состоялся разговор. Я сказал Алану: "На тебя в этом матче будет смотреть вся Россия. Так проведи такой матч, чтобы все узнали и навсегда запомнили, что есть такой футболист – Дзагоев". Алан тогда сделал три голевые передачи.

А сейчас пробил час Жамалетдинова. Благодаря именно этому голу о нем тоже узнала вся страна. Главное – не останавливаться на достигнутом. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Газзаева