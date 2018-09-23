Валерий Газзаев: "По мастерству Влашич даже не уступает Головину"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" подвел итоги дерби со "Спартаком". По его словам, Никола Влашич был лидером армейцев.

– Влашич уже стал лидером нового ЦСКА?

– Безусловно. Сегодня он был абсолютным лидером армейцев. В таком матче хорват показал себя во всей красе. Очень сильный игрок. В организации, движении, мобильности, объеме, культуре паса. Настоящий командный футболист, уверенный в себе.

– Он вам чем-то напоминает Головина?

– Где-то – да. Может быть, по мастерству Влашич даже не уступает Головину.

– Даже так?

– Да. В отдельных технических элементах Влашич, думаю, даже быстрее. Видно, что он прошел школу английской премьер-лиги. Это сразу бросается в глаза. Как быстро он принимает решения! Какие пасы выдает! Гол забил великолепный. Это игрок очень серьезного уровня. Футболистов такого уровня в России я больше что-то и не вижу.

– Именно на его позиции?

– Да. (Виталий Айрапетов)

Валерий Газзаев: "Игроков уровня Влашича в России я больше не вижу"