Валерий Газзаев - о "Спартаке": "Журналисты очень много внимания уделяют личной жизни футболистов, залезают к ним под одеяло"

Известный российский тренер, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев считает, что проблемы "Спартака" кроются в психологии. Такое мнение он высказал в интервью "СЭ".

– Самая обсуждаемая команда в последнее время – это "Спартак". Как известно, иметь в наличии хороших футболистов (а состав у красно-белых очень качественный для уровня РПЛ) – еще не значит, что из них удастся создать монолитный коллектив, – сказал Газзаев. – Над его созданием тренеру надо работать и работать. На эту тему очень правильно в интервью вашей газете высказался Олег Иванович Романцев, когда рассуждал о нынешних проблемах "Спартака". Они действительно во многом кроются в области психологии.

Сейчас есть пауза, чтобы, как говорится, зализать раны, провести трансферы и подготовиться к возобновлению сезона. К сожалению, журналисты очень много внимания уделяют личной жизни футболистов, залезают к ним под одеяло. Это некрасиво. На мой взгляд, позиция клуба должна быть такова: если игрок по своему уровню не соответствует команде, от него надо избавляться. Однако нужно руководствоваться чисто спортивными аспектами и ни в коем случае не примешивать личную жизнь. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Газзаева