02:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Газзаев: "Нужно увеличить количество клубов РФПЛ до 18"

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Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев в интервью "СЭ" выступил за полное реформирование ФНЛ. Также он отметил необходимость расширения числа участников премьер-лиги.

 
Валерий ГАЗЗАЕВ.Валерий Газзаев: "Наша программа – это будущее российского футбола"

– Начнем с первого пункта. Как, по вашему мнению, должна выглядеть структура чемпионата?

– Считаю, нужно увеличить количество клубов РФПЛ до 18. А в первом дивизионе до 36, разделив их на три группы по 12 команд по территориально-географическому принципу – "Центр", "Запад" и "Восток". Это позволит сократить транспортные расходы в среднем на 52%. Таким образом, мы вовлечем в систему профессионального, детско-юношеского, любительского и массового футбола все регионы Российской Федерации, что, в свою очередь, позволит популяризировать футбол. А расширение РФПЛ увеличит количество кандидатов в национальную, молодежную и юношеские сборные страны.

– Какова будет судьба второй лиги – нынешней ПФЛ?

– Вторая лига получит региональный статус. Ответственность за проведение соревнований во второй лиге мы предлагаем возложить на межрегиональные объединения (МРО). (Дмитрий СИМОНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Роман72

А что там с Укропом , Валерий Георгич, миллионы бы вернуть надо на него потраченные

03:51

Zico-wc

Даже 16 команд-это сейчас много для РФПЛ.

03:23

баламошка

И ворота пошире сделать.

02:52

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