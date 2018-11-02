Валерий Газзаев: "Невооруженным глазом было видно, что Каррера больше не управляет процессом"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что в отставке Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака" была логика. По его словам, итальянец не управлял процессами в команде.

– Валерий Георгиевич, поделитесь вашим мнением о самом обсуждаемом футбольном событии осени – отставке Массимо Карреры и мучительном поиске нового главного тренера для красно-белых.

– Ситуация для "Спартака", конечно же, сложная. Прежде всего потому, что на тренерском мостике вот уже много лет отсутствует стабильность – в среднем тренеры меняются едва ли не раз в год, редко кто отрабатывает больше одного-двух сезонов. В то же время, даже не обсуждается, что назначение и увольнение тренеров – прерогатива руководства. Важно подчеркнуть, что президент "Спартака" делает все возможное для клуба – создана отличная инфраструктура, красно-белые не испытывают финансовых трудностей, для игроков созданы все условия, есть возможность регулярно совершать серьезные для России трансферы. Поэтому "Спартак" должен не только постоянно участвовать в Лиге чемпионов, но и добиваться там серьезных результатов. То же самое, кстати, касается и "Зенита", и ЦСКА. И руководство имеет полное право требовать с тренеров и футболистов результата. А если тренер этого результата не дает, он должен освободить свой пост.

Заслужил ли отставку Каррера? Давайте рассуждать. Допустим, широко обсуждается качество состава "Спартака". Так вот, на мой взгляд, состав у красно-белых очень солидный, опять-таки по меркам России. Команда с таким подбором игроков обязана бороться за золото в РФПЛ и участвовать в Лиге чемпионов. К сожалению для "Спартака", в прошлом и нынешнем сезонах команда выступила существенно ниже своих истинных возможностей: заняла лишь третье место, не прошла отбор в Лигу чемпионов, посредственно начала новый чемпионат, потерпев три подряд поражения дома от соперников ниже классом, в большинстве матчей не показывала качественной игры. Невооруженным глазом было видно, что Каррера больше не управляет процессом.

Поэтому я не согласен с теми, кто утверждает, что в его отставке нет логики. Она как раз есть. (Дмитрий Симонов)

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