Валерий Газзаев: "Непопадание "Зенита" в тройку призеров иначе как провалом назвать нельзя"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что в неудаче "Зенита" в текущем сезоне виноват наставник команды Роберто Манчини. Специалист отметил, что петербургской команде не хватило команды единомышленников.

– Непопадание в тройку призеров иначе как провалом назвать, к сожалению, нельзя. Пятое место – ну никак не место "Зенита". Руководство клуба сделало все возможное: создало условия и провело огромную селекционную работу. Но результата нет. А в таких случаях всегда виноват тренер.

Еще раз подчеркну: чтобы выиграть любой чемпионат, нужна команда единомышленников. А прежде необходимо создать коллектив. Именно этого и не хватило нынешнему "Зениту" – мы слышали про разные течения в команде и видели поступки тренера, который открыто вел переговоры с другим работодателем. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, в сезоне-2017/18 "Зенит" досрочно занял пятое место в чемпионате России, в третий раз подряд не сумев попасть в число участников Лиги чемпионов. В Кубке России команда Роберто Манчини завершила выступление на стадии 1/16 финала, проиграв петербургскому "Динамо" (2:3). В Лиге Европы питерцы дошли до 1/8 финала, где по сумме двух игр уступили "Лейпцигу" (1:2 - на выезде, 1:1 - дома).

Полная версия интервью с Валерием Газзаевым //

Все о чемпионате России по футболу - здесь