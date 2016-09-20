Валерий Газзаев: "На бесплатных каналах должно транслироваться по 2 матча РФПЛ"

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев в интервью "СЭ" признался, что считает, что большая часть футбольных трансляций должна быть платной. Также он призвал за продвижение российских лиг за рубежом.

– Футбол на ТВ должен быть платным или бесплатным?

– Мировая практика показывает, что сверхдоходы футбол получает только в тех странах, где идет платная дистрибуция футбольного продукта. Если брать нынешний расклад сил на российском ТВ, то на бесплатных каналах должно транслироваться по 2 матча РФПЛ (по одному на "Матч ТВ" и на другом федеральном канале), 1 матч ФНЛ за тур, плюс обзорная программа и непременно одна из игр в рамках второй лиги с целью популяризации футбола. Все остальное – на специализированном платном кабельном спортивном канале. Кроме того, необходимо увеличить объемы международного вещания. (Дмитрий СИМОНОВ)