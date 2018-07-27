Валерий Газзаев: "Монако - лучший вариант для Головина"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что "Монако" является наилучшим вариантом продолжения карьеры хавбека Александра Головина. 22-летний россиянин сегодня подписал с монегасками 5-летний контракт.

- "Монако" является лучшим вариантом для Головина, - цитирует ТАСС Газзаева. - Команда регулярно играет в Лиге чемпионов, клуб великолепно работает с молодыми футболистами, что подтверждает пример нападающего сборной Франции Кильяна Мбаппе. Это абсолютно правильный выбор для того, чтобы влиться в европейский футбол, с чем я его поздравляю и желаю, чтобы у него все получилось.

Ранее Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

Головин создан для "Монако" и его тренера //

Таблица переходов РФПЛ //

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