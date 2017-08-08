Валерий Газзаев: "Матч "Зенит" - "Спартак" можно сравнить с играми Лиги чемпионов"

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что матч 4-го тура РФПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" получился потрясающим. По его словам, этот поединок можно сравнить с играми Лиги чемпионов.

– Давно я не видел в российском чемпионате игр такого уровня, - заявил Газзаев. - Это был потрясающий матч, который действительно можно сравнить с играми Лиги чемпионов или ведущих команд сильнейших европейских лиг. Битком забитый, огромный стадион. Фантастическая атмосфера. Высочайшее качество игры в исполнении "Зенита". Высокие скорости, самоотверженные единоборства. Такой эмоциональный порыв не может оставить зрителей безучастными: он передался на трибуны – а оттуда обратно на поле. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Валерия Газзаева