Валерий Газзаев: "Матч в Красноярске - безумие и антиреклама нашего футбола"

Знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что игру 16-го тура чемпионата России между "Енисеем" и "Ахматом" нужно было перенести на резервную дату. Игра состоялсяась в Красноярске при температуре минус 14 градусов.

– Чего вы ожидаете от исполкома РФС, который должен был состояться 6 декабря, но неожиданно переехал на 19-е?

– Не удивился бы, даже если бы исполком перенесли на ночь с 31 декабря на 1 января. Очевидно, что сложившаяся в последний год ситуация – неправильная во всех смыслах. Футбол – очень популярный и важнейший вид спорта, причем с точки зрения и экономики, и международных отношений, и социальной сферы, что еще раз доказал недавний чемпионат мира. Не говоря уже о чисто спортивной составляющей. У федерации должен быть полноценный руководитель, а не исполняющий обязанности. В российском футболе хватает проблем, и кто-то их должен решать, обладая всей полнотой власти.

Если глава РФС объявит на исполкоме о возвращении, то пусть продолжает исполнять свои обязанности. Если же нет, то следует, руководствуясь уставом, назначить внеочередную конференцию РФС и провести выборы нового президента федерации.

– Говоря о проблемах, вы имеете в виду и недавнюю игру "Енисей" – "Ахмат"?

– Конечно! На фоне великолепно проведенного чемпионата мира матч в Красноярске – антиреклама российского футбола. Это просто безумие играть в такой холод! Настоящее безумие!

Неужели нельзя было перенести игру? Есть же резервные дни, можно было сыграть весной. Или провести встречу на нейтральном поле. Допустим, в Сочи или еще где-то. В общем, вариантов хватало. Но ничего сделано не было… А вот "Оренбург" с "Крыльями" встречу перенесли и поступили абсолютно правильно. Почему тогда футболистам пришлось мерзнуть в Красноярске?!

Надо в первую очередь думать о здоровье спортсменов и болельщиков, которые пришли на игру. Вы посмотрите – пустой стадион! Как можно было решить проводить матч?! Уму непостижимо. Чем думают люди в РФС и в РПЛ, чем они руководствовались? У меня складывается впечатление, что такой календарь составляют люди, которые тяжело ориентируются в футбольном хозяйстве.

А они еще мерили температуру… Мол, у них не 15 градусов, а 14,5… Специально держали термометр поближе к газону, потому что там работает подогрев. Все, что произошло, – это просто непрофессионально. (Дмитрий Симонов)

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