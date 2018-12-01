Валерий Газзаев: "Матч в Красноярске – безумие! Чем думают люди в РПЛ и в РФС?"

Один из самых титулованных тренеров России, депутат Государственной думы Валерий Газзаев возмущен проведением матча 16-го тура российской премьер-лиги "Енисей" – "Ахмат" в Красноярске.

– На фоне великолепно проведенного чемпионата мира матч в Красноярске – антиреклама российского футбола. Организовали такой блестящий домашний ЧМ, а внутренний чемпионат страны провести не можем…Это просто безумие играть в такой холод! Настоящее безумие!

Неужели нельзя было перенести игру? Есть же резервные дни, можно было сыграть весной. Или сейчас провести встречу на нейтральном поле. Допустим, в Сочи или еще где-то. В общем, вариантов хватало. Но ничего сделано не было… А вот "Оренбург" с "Крыльями" встречу перенесли и поступили абсолютно правильно. Почему тогда футболистам пришлось мерзнуть в Красноярске?!

Надо в первую очередь думать о здоровье спортсменов, болельщиков, которые пришли на игру. Вы посмотрите – пустой стадион! Как можно было решить проводить матч?! Уму непостижимо. Чем думают люди в РФС и в РПЛ, чем они руководствовались? У меня складывается впечатление, что такой календарь составляют люди, которые тяжело ориентируются в футбольном хозяйстве.

Я крайне возмущен! А они еще мерили температуру… Мол, у них не 15 градусов, а 14,5… Ну что это такое? Это непрофессионально. Вы подумайте о здоровье футболистов и болельщиков. Игру можно было спокойно перенести на следующий год. (Виталий Айрапетов)

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