Валерий Газзаев: "Лимит? На каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев"

Знаменитый российский тренер, ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" заявил, что молодые российские футболисты могли бы рости в конкуренции с легионерами. Специалист считает, что для конкуренции на европейской арене, российским клубам нужно укрепляться сильными иностранными футболистами.

– Заключительный вопрос – про лимит на легионеров. Тема опять горячо обсуждается после Президентского совета по спорту.

– Обойтись вообще без легионеров – невозможно, – сказал Газзаев. – Чтобы быть конкурентоспособными в Европе, надо укрепляться действительно сильными иностранными футболистами. Взгляните на состав "Манчестер Юнайтед" – против ЦСКА вышло только два англичанина. Клубы, выступающие в еврокубках, должны давать результат – ведь именно по таким матчам будут судить об уровне футбола в России.

Но при этом очень важно соблюсти баланс. Учитывать традиции, принимать в расчет отношение болельщиков к тому, как должны комплектоваться команды. Российскому клубу необходим костяк из доморощенных футболистов. В ЦСКА у меня были Карвалью, Вагнер, Красич, Рахимич, Жо, украшавшие наш чемпионат и позволявшие нам на равных играть с ведущими клубами мира. Но при этом был кулак из россиян: Акинфеев, Жирков, братья Березуцкие, Игнашевич, Алдонин, появились Дзагоев с Мамаевым. Те же Алан с Павлом росли благодаря конкуренции с легионерами. Условно говоря, на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Газзаева