Валерий Газзаев: "Краснодар" – реальный конкурент "Зенита" в борьбе за золото"

Знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что хороший результат "Краснодара" после 16-ти туров чемпионата России - результат работы главного тренера Мурада Мусаева. По его словам, "быки" являются реальными конкурентами "Зенита" в борьбе за чемпионство.

– Невероятно эффектно и эффективно выступает в первой части сезона "Краснодар".

– Да, тут надо отдать должное молодому тренеру Мусаеву. Игра команды по сравнению с прошлыми сезонами изменилась кардинально – "быки" атакуют большим количеством футболистов, хорошо соблюдают плотность в линиях, особенно при позиционной атаке, и когда идет срыв атаки, то игроки сразу же вступают в единоборства и отбор мяча.

На мой взгляд, "Краснодар" демонстрирует самый зрелищный футбол в России. Возможно, отдельным игрокам немного не хватает индивидуального мастерства и опыта, но это компенсируют командные действия. Думаю, сегодня это реальный конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство. (Дмитрий Симонов)

Полная версия интервью Валерия Газзаева