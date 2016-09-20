Валерий Газзаев: "Клубы должны научиться зарабатывать деньги, а не просить их"

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев в интервью "СЭ" подчеркнул, что клубы должны научиться сами зарабатывать деньги. Также он выразил уверенность в том, что доходы от продажи прав на телетрансляции премьер-лиги могут быть значительно выше нынешних.

– Вы считаете, что в России телеправа можно продавать дороже?

– Да. Считаю, необходимо поступательно увеличивать доходы от реализации телеправ. На сегодняшний день реально довести сумму до 200 миллионов долларов в год. На выборах меня поддерживают партнеры – крупные бизнес-структуры, готовые инвестировать и воплотить в жизнь этот проект в случае моего избрания президентом РФС.

– Как в таком случае будут распределяться доходы?

– Важно, что пакет телевизионных прав охватит обе лиги. Модель распределения доходов между клубами будет строиться по спортивному принципу. Но разрыв между суммами, которые получат, условно говоря, чемпион и аутсайдер премьер-лиги, не станет слишком большим. Это, в частности, позволит небогатым клубам избежать банкротства.

Клубы в принципе должны научиться зарабатывать деньги, а не просить их. Наша система позволит им вести нормальное существование. Ведь, к огромному сожалению, в последние годы банкротство клубов или их отказ от выступления в том или ином турнире из-за финансовых проблем стали типичной историей для нашего футбола. Можно привести десятки примеров. Через это проходили "Сатурн", "Торпедо", "Ротор", "Алания", "Уралан", Белгород, Нальчик, "Сокол", "Луч-Энергия", КАМАЗ… Суть проблемы очевидна – сейчас в России 88 процентов клубов находятся на финансировании из региональных бюджетов, и региональные власти часто оказываются не в состоянии тянуть этот груз. (Дмитрий СИМОНОВ)