Валерий Газзаев: "Из молодых отмечу Ахметова и Сорокина"

Знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" назвал лучших молодых игроков по итогам 2018 года.

– Кого из молодых игроков вы бы отметили по итогам 2018 года?

– Ахметова из ЦСКА. Очень талантливый парень с большим потенциалом и хорошим мышлением, настоящий командный игрок. Думаю, в скором времени он способен проявить себя и в первой сборной. Современный футболист центральной позиции, который в равной степени выполняет оборонительные и атакующие действия. Но это не плеймейкер! (Смеется.)

В "Спартаке" могу выделить Игнатова и Ломовицкого. Нравится Бакаев(хавбек "Спартака", сейчас в аренде в тульском "Арсенале". – Прим. "СЭ") – ему нужна игровая практика, чтобы он рос. Если брать защитников, то отмечу Сорокина из "Рубина". (Дмитрий Симонов)

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