Валерий Газзаев: "Хочу отметить "Уфу" и работу Семака"

Бывший главный тренер "Алании", "Динамо" и ЦСКА Валерий Газзаев считает, что "Краснодару" для попадания в число участников Лиги чемпионов необходимо пересмотреть политику по формированию состава команды. "Быки" заняли в чемпионате России четвертое место и напрямую вышли в групповой турнир Лиги Европы-2018/19.

– По этому сезону я хочу отметить "Уфу", – сказал Газзаев. – Хорошую работу молодого и перспективного тренера Сергея Семака. Он показал, что может решать довольно серьезные задачи с командой без очень сильного состава, звезд. Сумел создать боеспособный коллектив, который забрался на шестое место. Его подопечные в каждом матче выкладывались на 100 процентов!

Кто разочаровал? Большего я ждал от "Рубина". Команда показывала довольно блеклую игру. По возможностям и условиям "Рубин" явно должен претендовать на большее.

Отдельно хочется сказать о "Краснодаре". Это команда в очередной раз не попала в Лигу чемпионов. Хотя инфраструктура, условия, которые создает владелец клуба, явно опережают спортивные результаты команды, которая уже должна была сделать шаг вперед. Хватит топтаться на месте. Видимо, нужно пересмотреть состав "Краснодара", чтобы в итоге оказаться в главном еврокубковом турнире. Ведь инфраструктуре "Краснодара" позавидует любой европейский клуб. А где результат? Если замахнулся, то должен рубить до конца. А они остановились на полпути. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью с Валерием Газзаевым



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