Валерий Газзаев: "Головин уже подписал контракт с "Челси"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев сказал, что по его информации полузащитник армейцев и национальной команды Александр Головин уже подписал контракт с "Челси". Ранее британские СМИ сообщали, что 22-летний россиянин является главной трансферной целью "синих" на летний период дозаявок.

– Я думаю, что Головин сам решит, куда ему лучше переходить, – цитирует "Мир 24" Газзаева. – Насколько я знаю, он уже подписал контракт с "Челси". Мне кажется, что это достаточно хорошая возможность и хороший контракт. С одной стороны это плюс, с другой, большая ответственность. Я думаю, что он уже готов, учитывая то, как он проводит матчи чемпионата мира, проводил матчи национального первенства и Лиги чемпионов.

Ожидается, что ЦСКА заработает на продаже игрока 27 миллионов фунтов. По данным британской прессы, лондонцы не станут отдавать Головина в аренду, а дадут ему шанс проявить себя в основном составе команды.

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