Валерий Газзаев: "Головин сделал правильный выбор"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поддержал решение Александра Головина перейти из армейского клуба в "Монако". Хавбек национальной команды подпишет пятилетний контракт с монегасками.

- Головин выбрал "Монако", и это не самый плохой вариант, - цитирует "Р-Спорт" Газзаева. - За последние годы из "Монако" вышло очень большое количество молодых игроков, а это говорит о том, что в этом клубе умеют работать с молодежью. И мы видим Мбаппе и многих других игроков, впоследствии переходящих уже в ведущие клубы Европы. Я считаю, что это был абсолютно правильный выбор – старт с не самой сильной, скажем так, команды европейского уровня. В "Монако" Головин сможет адаптироваться к игре в Европе.

"Монако" - один из лучших клубов во Франции. Конечно, ПСЖ там стоит особняком, но "Монако" регулярно участвует в Лиге чемпионов, это тоже очень большой плюс для Головина. Сейчас все зависит от него – как он себя проявит, как вольется в коллектив. Думаю, Саше также надо как можно быстрее учить французский язык, чтобы быстрее адаптироваться в клубе.