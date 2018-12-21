Валерий Газзаев: "Главные претенденты на победу в премьер-лиге – "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА"

Известный российский тренер, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" назвал главных претендентов на победу в чемпионате России. По его словам, на титул претендуют три команды.

– На мой взгляд, главные претенденты на победу в премьер-лиге – "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА. Хотя нельзя сбрасывать со счетов и "Локомотив" со "Спартаком", – сказал Газзаев. – Все будет зависеть от того, насколько успешно каждый из клубов проведет предсезонную подготовку к весенней части чемпионата. Уже понятно, что именно эти пять команд разыграют места в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Если судить по качеству игры, то особняком в нынешнем чемпионате, конечно же, стоит "Краснодар". У команды появился свой узнаваемый стиль. В этом видна работа молодого тренера Мусаева.

"Зенит" – лидер и обладает квалифицированными игроками. Но хочется видеть более высокое качество футбола в исполнении петербуржцев. Никакого альтернативного способа ведения игры у "Зенита" сейчас нет. Как только Дзюба не выходит на поле – сразу возникают проблемы. Тем не менее турнирная таблица и выход в плей-офф Лиги Европы говорят в пользу "Зенита", а в футболе самое важное– это результат. Для молодого и пока не опытного тренера Семака работа в таком клубе – серьезный вызов. (Дмитрий Симонов)

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