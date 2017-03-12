Валерий Газзаев: "Если стадион не готов, команде надо засчитывать поражение и выписывать крупный штраф"

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, а сейчас заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" раскритиковал РФПЛ за постоянные переносы матчей и связал это обстоятельство со снижением посещаемости чемпионата России.

– Мое отношение к постоянным переносам матчей – крайне негативное. Как так получается, что "Крылья Советов" принимали "Локомотив" в Уфе, на практически пустом стадионе? Почему "Томь" играет "дома" с "Ростовом" в Ростове? Да о какой популяризации футбола тут вообще можно говорить?! Подобное невозможно себе даже представить в цивилизованных футбольных странах. А мы потом удивляемся, почему на игры российской премьер-лиги ходит по пять человек.

Никакие погодные условия не должны служить оправданием. Все знали, когда начинается чемпионат. Ни для кого не секрет, что зимой в России выпадает снег. Руководители на местах должны подходить к делу ответственно: разрабатывать четкий план подготовки стадиона и футбольного газона, вовремя включать подогрев, расчищать снег. Прописные вроде бы истины – но многие их, как мы видим, не соблюдают! Вижу также определенные недоработки со стороны РФС и, в первую очередь, РФПЛ как организатора соревнований. Есть соответствующие комитеты, они должны проводить работу, четко составлять календарь, учитывая климатические условия, и предвосхищать возникновение проблем. Вызывают определенные вопросы и принципы, по которым оценивается готовность стадионов. Почему "Урал" перенес матч на Кубок в Краснодар, а спустя несколько дней, как ни в чем ни бывало, проводил встречу в Екатеринбурге, и газон выглядел вполне готовым? Разве так бывает?

В целом же, выход простой. Если стадион не готов, команде надо засчитывать поражение и выписывать крупный штраф. И вот увидите, тогда все стадионы будут подготовлены вовремя! – сказал Газзаев. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Валерия Газзаева