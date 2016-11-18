Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поддержал полузащитника Романа Еременко, который решением КЭДК УЕФА был дисквалифицирован на два года. Игрок был отстранен от футбола в связи с положительной допинг-пробой, которую он сдал после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2). В ней был обнаружен кокаин и его метаболиты.
– Вы знаете, сейчас к спортсменам, выступающим в России, предвзятое отношение со стороны антидопинговых агентств, – сказал Газзаев. – Помните, как из-за одного спортсмена с соревнований снимались целые федерации...
Считаю, ЦСКА сделает все возможное, подаст апелляцию. Мне хочется поддержать Романа. Это один из лидеров армейцев, его отсутствие сильно сказывается на результатах. Два года – это слишком много... За него надо сражаться до конца, чтобы сократить срок дисквалификации. Он играл у меня в киевском "Динамо". Великолепный человек, прекрасный спортсмен. Не знаю, как такое могло случиться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Производственник
Во всех матчах,где выступал это дарование,команде засчитать поражения
17:26
Айл би бэк
Теперь понятно, что означает буква "К" в аббревиатуре ЦСКА.
17:26
Flamenco
Валерий Газзаев: "Еременко - прекрасный спортсмен, за него надо сражаться!" ______________________________________________________________________________________________________________ Вопрос Газзаеву: За наркомана сражаться? Он плохой пример для молодежи.... теперь клеймо на ЦСКА... кстати Дзагоев по этой причине прячется?
17:25
samsam
Предвзятое отношение к чему? К употреблению кокаина? Подбросили враги что ли? Или сам нюхал? Если сам нюхал кокаин, то о каком предвзятом отношении речь?
17:17
МаксВ
Да! И пусть кумиром мальчишек будет этот баран, ширяющийся между матчами. Вы, Газзаев, похоже с головой дружить перестали. Гнать его в шею из клуба. У нас, поди, это на широкую ногу поставлено, судя по тому, как наши суперфутболисты играют. Один бухает, другой торчит. А потом эксперты до хрипоты выясняют причины поражений
16:28
Сосед дворовского тренера
"Сражалец" -- блин.... УСЫ ОБЕЩАННЫЕ СБРИТЬ "кренн знает когда" -- СБРЕЙ, бери отцовский осетинский кинжал и "ГОУ" --- иди -- СРАЖАЙСЯ...
16:28
lavric999
Спорт и наркотики - несовместимы! Тут пытаются всех в России спортом заразить, примеры показывают. А какой пример показывает этот Еременко, да еще не русский?! Чего ради защищать такого человека?! Получил два года, по мне так мало! Газзаев, хоть бы думал о том, чего говорит! А ЦСКА, давно уже пора встряхнуть, одни и те же на поле!
16:21
saiga
Изначально было удивительно, что Еременко ВДРУГ в этом сезоне побежал, никогда до этого не отличавшийся скоростными действиями. Раз подсев на кокаин для стимуляции движения, уже не смог без этого стимулятора. Врачи ЦСКА не могли этого не знать, да и любой опытный тренер на это бы обратил внимание. Так, что у всех рыльце в пушку.
16:19
aloveku
прекрасные спортсмены не колются, он вообще соображает, о каких вещах говорит? или сам пробовал и потому такое отношение? Наркоман - не спортсмен, блин!
16:16
Mak_s
Сколько ни смотрю на выступления Газзаева - еще с той прекрасной поры Объединённого Чемпионата - какой-то глуповатый он человек...
16:14
mikeV
Великолепный человек и прекрасный спортсмен не должен жрать кокаин. Хотя бы из профессиональных соображений.
16:06
Ж и в о й
Ну как такое могло случиться? Расслабился и позволил себе лишнего, думал, что пронесет, ан нет. Не нужно, не нужно поддерживать и гладить по головке людей, употребляющих наркотики - будь они хоть трижды заслуженными футболистами.
16:05
Adro
молодец усатый)) пусть Рома и дальше кокс нюхает
15:57
Slim Taller
Сражатель нашёлся,языком потрепать.
15:48