Валерий Газзаев: "Еременко - прекрасный спортсмен, за него надо сражаться!"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поддержал полузащитника Романа Еременко, который решением КЭДК УЕФА был дисквалифицирован на два года. Игрок был отстранен от футбола в связи с положительной допинг-пробой, которую он сдал после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2). В ней был обнаружен кокаин и его метаболиты.

– Вы знаете, сейчас к спортсменам, выступающим в России, предвзятое отношение со стороны антидопинговых агентств, – сказал Газзаев. – Помните, как из-за одного спортсмена с соревнований снимались целые федерации...

Считаю, ЦСКА сделает все возможное, подаст апелляцию. Мне хочется поддержать Романа. Это один из лидеров армейцев, его отсутствие сильно сказывается на результатах. Два года – это слишком много... За него надо сражаться до конца, чтобы сократить срок дисквалификации. Он играл у меня в киевском "Динамо". Великолепный человек, прекрасный спортсмен. Не знаю, как такое могло случиться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!