Валерий Газзаев: "Дзюба действительно был настоящим лидером национальной сборной"

Знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" заявил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба был настоящим лидером национальной сборной России на чемпионате мира. Он также добавил, что выступление на турнире придало нападающему уверенности в дальнейшем - в составе петербургского клуба.

– "Зенит" досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы и лидирует в чемпионате России. Какую оценку ставите вашему бывшему футболисту Сергею Семаку?

– Главное в работе любого тренера – результат. Он у команды есть в обоих турнирах. Поэтому, конечно же, положительно оцениваю работу Семака на стартовом этапе. Да, надо работать над качеством футбола и повышением зрелищности. Мы видим, что проблемы регулярно возникают при игре на выезде. Если команда станет чемпионом и успешно выс¬тупит в весенней части еврокубка, тогда уже можно будет с полным правом говорить о том, что мы получили большого тренера с хорошей перспективой.

– Артем Дзюба в этом году раскрылся для вас по-новому?

– Он раскрылся прежде всего на чемпионате мира. Дзюба действительно был настоящим лидером национальной сборной. Это придало ему уверенности в дальнейшем – уже в "Зените". В то же время, очевидно, что форварды типажа Дзюбы в современном футболе востребованы не всегда, и их надо уметь использовать.

Как правило, во многих ведущих клубах мира форвард современной формации – это быстрый, мобильный и техничный футболист, способный играть по всему фронту атаки. Однако и в "Зените", и в сборной правильно используют Дзюбу. Другое дело, что у петербургского клуба, как модно сейчас говорить, "нет плана Б" – без Артема впереди сразу возникают сложности. Нужна какая-то альтернатива – любому игроку может понадобиться передышка, случаются травмы и дисквалификации. (Дмитрий Симонов)

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