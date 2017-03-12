Валерий Газзаев: "ЦСКА нужны настоящие форварды, соответствующие задачам клуба"

Выдающийся отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, а сейчас заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ Валерий Газзаев отметил, что в матче предыдущего тура с "Зенитом" (0:0), ЦСКА играл в оборонительный футбол с минимум остроты. Также именитый специалист выразил мнение, что клубу нужны более квалифицированные нападающие.

– Чем хороша схема 3-5-2? Она обеспечивает баланс между обороной и атакой. Но нынешний ЦСКА играл против "Зенита" по схеме 5-3-2. Это более оборонительный вариант. В итоге остроты было минимум – и шла она только со стороны Головина и Дзагоева. Не было хороших фланговых атак.

Во-первых, Фернандес и, в первую очередь, Щенников – по своей сути все же футболисты обороны. А во-вторых, для того чтобы соответствовать тактике 3-5-2, нужна пара форвардов, которые играли бы по всему фронту атаки. В свое время в ЦСКА так действовали Вагнер Лав и Жо, а с флангов их поддерживали Жирков и Красич.

Нынешний состав атаки армейцев, может, и неправильно называть слабым – вернее будет сказать, что клубу необходимы нападающие, соответствующие уровню и задачам ЦСКА. Команде нужны настоящие форварды, а не бывшие полузащитники! Либо надо использовать молодых футболистов, доверять им, чтобы они росли, – сказал Газзаев. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Валерия Газзаева