Валерий Газзаев: "Березуцким и Игнашевичу по сей день просто нет равных в нашей стране"

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, в октябре этого года вошедший в состав Государственной Думы и ставший заместителем председателя комитета по спорту, в интервью "СЭ" отметил, что защитники ЦСКА Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич по-прежнему подтверждают свой класс. По его словам, они могут сыграть на чемпионате мира.

– Как отнеслись к критике в адрес Василия Березуцкого после матча с Коста-Рикой?

– Могу заявить, что братьям Березуцким и Игнашевичу по сей день просто нет равных в нашей стране! Такими футболистами нужно дорожить, а не критиковать их. Почему люди набросились именно на Василия после поражения? В обороне помимо него действуют еще три человека, не надо забывать и про остальных игроков. Защищается вся команда, это надо четко понимать! Точно так же, как и атакует. Убежден, братья Березуцкие и Игнашевич по-прежнему являются примером для подражания для молодых игроков. Люди на протяжении долгих лет играют на высоком уровне и сохраняют стабильность. А это – показатель класса.

– Василий не уверен, сыграет ли он на домашнем чемпионате мира. Проблема?

– Не сомневаюсь, и он, и его брат Алексей, и Сергей Игнашевич способны сыграть на ЧМ-2018. Они профессионалы, здоровье и организм им позволит это сделать. Наверное, Василий сказал это на эмоциях после поражения. Но я опять же не понимаю тех людей, которые сейчас кидают камень в его огород. Когда он забил гол в ворота Англии на чемпионате Европы, то был героем. А сейчас его критикуют... А сколько у него еще заслуг?! Почему мы об этом забываем? Да, все ошибаются, но Березуцкий заслужил другого к себе отношения.