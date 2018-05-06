Валерий Баринов: "Юрий Палыч действительно гениален"

Валерий Баринов, актер театра и кино, давний болельщик "Локомотива" и друг Юрия Семина, назвал причины успеха железнодорожников в чемпионате России-2017/18. В 29-м туре красно-зеленые обыграли "Зенит" (1:0) и досрочно завоевали титул.

– Около полугода назад я был на телепередаче у Александра Шмурнова, и там спросили: "Если вы верите, что "Локомотив" станет чемпионом, то почему?" Я сказал: "Потому что у нас гениальный тренер", – приводит "МК" слова Баринова. Юрий Палыч действительно гениален. Он сумел сплотить, воспитать и вооружить команду, сподвигнуть ее на подвиг.

Футбол – коллективная игра. Тут очень важно, чтобы все игроки команды дышали в одном ритме, в одном ритме бились их сердца, чтобы у них была вера, что одни – единое целое. Это всегда или почти всегда делает тренер. Он внушает ребятам эту веру, дает им силу – и тогда они готовы на многое. В этот раз произошло именно так. Были сбои, ошибки, тревоги, волнение, но в конце концов рельсы, по которым мы ехали, оказались правильными, прямыми и привели к победе.

– Удастся ли, на ваш взгляд, сохранить и приумножить достигнутое в будущем?

– Будет следующий сезон – будет пища. Сегодня мы счастливы! Думая о будущем, не упускайте моменты счастья. Будущее придет и необязательно окажется таким радостным. Давайте радоваться сегодняшнему дню!