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21:57 | Футбол — РФПЛ

Валерий Баринов: "У "Локомотива" вместо форварда - вата"


Известный болельщик "Локомотива", актер Валерий Баринов раскритиковал атаку клуба после матча 10-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1). Также он, как и "Локо", остался недоволен работой арбитров.

- У нас нету нападающего. Нету! Что это за форвард, который один раз ударил по воротам?! - сказал Баринов. - На него даже команда не играет. Нет острия атаки. У нас впереди - вата. 

- Судья тоже не помог, мягко говоря? 

- Мне вообще непонятно, почему второй раз на матч "Локомотива" ставят ленинградца. Но больше всего меня раздражают экраны, которые появились вместо табло. Я пришел смотреть футбол, а там мелькают лица болельщиков. Которые непонятно чему радуются. Они убили этим футбол!  

- Ваше отношение к разговорам про сложные отношения тренера и президента? 

- Не хочу это обсуждать и комментировать. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар"

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