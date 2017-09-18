Валерий Баринов: "У "Локомотива" вместо форварда - вата"

Известный болельщик "Локомотива", актер Валерий Баринов раскритиковал атаку клуба после матча 10-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1). Также он, как и "Локо", остался недоволен работой арбитров.

- У нас нету нападающего. Нету! Что это за форвард, который один раз ударил по воротам?! - сказал Баринов. - На него даже команда не играет. Нет острия атаки. У нас впереди - вата.

- Судья тоже не помог, мягко говоря?

- Мне вообще непонятно, почему второй раз на матч "Локомотива" ставят ленинградца. Но больше всего меня раздражают экраны, которые появились вместо табло. Я пришел смотреть футбол, а там мелькают лица болельщиков. Которые непонятно чему радуются. Они убили этим футбол!

- Ваше отношение к разговорам про сложные отношения тренера и президента?

- Не хочу это обсуждать и комментировать. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар"