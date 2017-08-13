Валерий Баринов: "Не считаю поражение "Локомотива" от "Тосно" неожиданным"

Известный болельщик "Локомотива", народный артист России Валерий Баринов отметил, что поражение от "Тосно" (0:2) в матче 6-го тура чемпионата России не стало неожиданным. Он также добавил, что железнодорожникам морально будет легче в следующей встрече со "Спартаком".

– Еще не отошел от игры, – заявил Баринов. – Не считаю поражение от "Тосно" неожиданным. Вы же видели их матч с ЦСКА. Любая команда из нижней половины таблицы умеет играть, а уж разрушать-то точно! Им проще играть с топ-клубами, которые дают им играть.

– Юрий Павлович подтвердил, что "Локо" требуется усиление в передней линии.

– В команде нет острия. Каждый хочет забить, но без нападающих это невозможно. Все штанги отбили, а результат плачевный. Конечно, как только Ари получил травму, мы остались без нападения. Без центрфорварда все сразу перестали бить по воротам.

– Зато защитники возвращаются в строй.

– Да. В запасе появился Денисов, и скоро прикроет проблемную позицию. Если "Локомотив" будет командой, то естественно отойдет от сегодняшнего поражения. Морально со "Спартаком" будет легче. Чемпиону некуда отступать, так что как раненный зверь будет атаковать. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч 7-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"