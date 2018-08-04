Валерий Баринов: "На месте "Спартака" выложился бы против "Локо" на полную катушку"

Народный артист России, известный болельщик "Локомотива" Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между железнодорожниками и "Спартаком", который состоится сегодня в 19.00 на "РЖД Арене".



- Соперники очень хорошо друг друга знают. Поэтому открытого футбола не будет, - считает Баринов. - Тем

более, начало сезона, не все в оптимальном состоянии. "Локомотив" ищет свою игру. Будет умный футбол. Во главу угла встанет борьба тренеров и тактических хитростей.



- "Спартак" не будет беречь себя перед ПАОК?

- "Локо" не тот соперник, с которым можно экономить силы. В первом туре спартаковцы неубедительно победили "Оренбург". Хотели без нервов пройти матч, но не получилось. Теперь им надо понять, что они могут сделать на поле, необходимо найти себя. Я бы на их месте выложился сегодня на полную катушку. (Арман МКРТЧЯН)

"Локомотив" – "Спартак": Российская премьер-лига, 2-й тур, 4 августа 2018 года, онлайн-трансляция матча в 19.00 (по московскому времени)