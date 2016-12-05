Валерий Баринов: "Матчи в декабре? Футбол теряет смысл!"

Народный артист РФ, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов выразил мнение, что проведение матчей чемпионата России в зимнее время влечет за собой потерю интереса к футболу у зрителей. По его словам, только в комфортных условиях команда может реализовать замысел тренера.

- Для меня с детства футбол был летним видом спорта. Это удобнее и для болельщиков, и для игроков, - сказал Баринов. - Только в комфортных условиях команда может показать, на что она способна, и реализовать все замыслы тренера. Нужно найти золотую середину. Я не понимаю, почему летом получается такой перерыв? Его либо не должно быть, либо он должен быть сокращен.

В этом году ноябрь выдался холодным. Это повлекло за собой переносы матчей и полупустые трибуны на стадионах. Но профессия футболиста, так же как и актера, обретает смысл только при наличии зрителей.

Основные встречи тура перед перерывом проводятся в понедельник, в рабочее время… Футбол теряет смысл! Мы стали нефутбольной страной: составляем петиции "О расформировании сборной России" в интернете, вместо того чтобы прийти на стадион! (Любовь КОНЯЕВА)