Валерий Баринов: "Локомотив" на правильном пути"

Народный артист РФ, давний болельщик "Локомотива" Валерий Баринов отметил, что в матче 13-го тура чемпионата России против "Анжи" москвичи играли с большим запасом. По его словам, команда должна была побеждать и в прошлом туре в матче против "Рубина" (0:2).

– "Локомотив" играл с большим запасом, – сказал Баринов. - Конечно, присутствовала доля везения, которой не было уже давно. После первых двух мячей "Анжи" даже не успел опомниться. Два быстрых гола позволили "Локомотиву" вести игру так, как они хотели. Они и у "Рубина" должны были выиграть. "Локо" на правильном пути. Футболисты должны успокоиться и понять, что нужно работать, и тогда можно добиться хороших результатов. Сегодня команда отличается от первых проведенных матчей, в которых они проигрывали: там присутствовала вялость, был неясный рисунок. Сейчас же заметно, как выстраивается тактика.

На поле отсутствовал Алексей Миранчук. Его травма стала сюрпризом для "Анжи". Думаю, пауза пойдет Леше на пользу. По вчерашнему матчу мне запомнился Фернандеш. Он блестяще владел дриблингом, обводкой, видел продолжение игры. Во время встречи с "Анжи" большой объем работы выполнил и Игорь Денисов: проявлял самоотверженность. В целом команда выглядела сплоченной, присутствовало понимание того, как действовать дальше. У Семина всегда была сильная оборона. И в этот раз не обошлось без Ведрана Чорлуки. Он тоже сделал свое дело! (Любовь КОНЯЕВА)