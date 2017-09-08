Валерик Арпин: "Дриусси – не совсем понятно, что это такое"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "СЭ" заявил, что не всех бы игроков взял к себе в команду, если был тренером "Зенита". В частности, у российского специалиста есть вопросы по приобретению нападающего Себастьяна Дриусси.

– По селекции "Зенита" у вас есть вопросы?

– Нет. Пока.

– Всех футболистов вы как главный тренер взяли бы?

– Нет, но не я подбираю игроков в "Зенит". Паредес – да. Дриусси – не совсем понятно, что это такое. Краневиттера пока не видел, как и Ригони. Кроме того, нет информации, какие по каждой позиции имелись еще варианты. Поэтому и говорю, что пока вопросов нет. (Сергей ЕГОРОВ)

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