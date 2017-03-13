Валентина Яшина: "Я болею за каждого вратаря, в какой бы команде он ни играл"

Вдова легендарного Льва Яшина, Валентина, подчеркнула в интервью "СЭ", что болеет за любого вратаря, независимо от клубной принадлежности. Благодаря сухой победе ЦСКА над "Томью" (4:0) вратарь армейцев Игорь Акинфеев стал обладателем очередного супердостижения. На его счету теперь 161 матч на ноль в национальных чемпионатах – на один больше, чем было в первенствах СССР у великого динамовца Яшина.

– Валентина Тимофеевна, как вы отнеслись к достижению Акинфеева?

– Это очень приятно. Рекорд любого доставляет удовольствие остальным.

– Следите ли вы за выступлениями Игоря?

– Я не очень слежу за российской премьер-лигой в целом, поскольку "Динамо" выступает в ФНЛ. Но иногда, конечно, смотрю матчи.

– О чем в субботу говорили с Акинфеевым?

– Мы много о чем разговаривали. Игорь сам позвонил мне, поблагодарил. Я очень рада его успеху, как и успеху любого голкипера. Я болею за каждого вратаря, в какой бы команде он ни играл. У меня нет ни ревности, ни зависти. (Любовь КОНЯЕВА)

Полностью интервью Яшиной