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05:36 | Футбол — РФПЛ

Валентина Яшина: "В России сильнее Акинфеева нет никого"


Валентина Яшина, вдова легендарного Льва Яшина, в интервью "СЭ" отметила, что хорошо относится к голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву. По ее словам, вратарь армейцев является лучшим в России.

– Из современных российских голкиперов кого выделяете?

– Обожаю Акинфеева. Мы немножко знакомы. Хороший парень и замечательный вратарь. Сильнее в России нет никого! Честно говоря, не понимаю, почему в какой-то момент на него ополчились журналисты и болельщики. Заклевали почти как Леву в 1962-м после чемпионата мира в Чили. Не должно быть огульного критиканства. Спортсмены – люди ранимые, а уж вратари – особенно. Поласковее с ними нужно. Бережнее. От ошибок ведь никто не застрахован. Сколько лет Акинфееву?

– 31.

– О, еще играть и играть! Лева в 41 завершил карьеру. Для вратарей возраст не помеха. Наоборот, чем старше, тем лучше. Больше опыта, хладнокровия, стабильности. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Валентины Яшиной

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