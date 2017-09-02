Валентина Яшина: "Почему Рыжикова и Шунина не берут в сборную России?"

Валентина Яшина, вдова легендарного Льва Яшина, в интервью "СЭ" отметила, что ей нравится игра голкипера "Рубина" Сергея Рыжикова и голкипера "Динамо" Антона Шунина. По ее словам, эти игроки достойны вызова в сборную России.

– Акинфеев в России по-прежнему вратарь номер один. Кто номер два?

– Мне очень нравятся Рыжиков и Шунин. Интересно, почему ни того ни другого в сборную не берут?

– Как вам Лунев?

– Пока присматриваюсь. В любом случае парню еще работать и работать. Вот Малафеева в "Зените" хорошо помню. Прекрасный вратарь. Не слабее Акинфеева, на мой взгляд. Вообще я болею за всех вратарей вне зависимости от клубной принадлежности. Переживаю, когда кто-то из них допускает "пенку". (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Валентины Яшиной