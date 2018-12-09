Валентина Яшина – о победе "Динамо": "В Химках было тепло – сама игра подогревала"

Вдова легенды отечественного футбола Валентина Яшина в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделилась впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ "Динамо" – "Урал" (4:0), который для бело-голубых стал последним домашним на "Арене Химки".

– Только что приехала с матча, – сказала Яшина. – Очень понравилось, наши играли отлично! Наконец-то стали забивать, прекрасные четыре мяча! Хорошо отстоял Шунин, и все ребята молодцы – очень хорошо закончили первую часть чемпионата. Хоть его и называют осень-весна, но для меня это зима-зима. Трудно сказать, когда календарь переделают. На Европу нам равняться нельзя.

– На стадионе не замерзли?

– Нет, мне было тепло, я оделась по погоде. Сама игра подогревала – вскакивали, хлопали всякий раз, когда забивали, и еще много моментов было.

– Редко видели такой яркий футбол в исполнении "Динамо" в последнее время?

– Это единственная заводная игра, ведь в последнее время было много ничьих и поражение. Причем победили лидера ("Зенит". – Прим. "СЭ"), но никак не могли забить аутсайдерам.

– Удивились, что сегодня команду прорвало в матче с крепким "Уралом"?

– Динамовцы как-то взбодрились – в последней игре до перерыва нужно было хоть что-то показать. Проиграй они этот матч, оказались бы рядом с зоной вылета. А сейчас поднялись на 11-е место, закончили год хорошо.

– Выходит, простились с "Ареной Химки"?

– На новый стадион хотели переехать еще в прошлом году и играть в этом сезоне. Теперь планируют выступать следующей весной.

– Хоккейное "Динамо" начнет выступать на "ВТБ-Арене" 4 января.

– У них отдельная арена, а футболисты в марте встретятся со "Спартаком". В последнее время с ним мы играем неплохо. А еще в этом сезоне даже у "Зенита" выиграли. (Евгений Белоусов)​