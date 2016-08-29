Валентин Иванов: "Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота ЦСКА"

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал спорный момент из матча 5-го тура премьер-лиги "Томь" – ЦСКА. В конце этой встречи (при счете 1:0 в пользу армейцев) в штрафной ЦСКА армеец Страндберг сбил томича Чуперку. Арбитр Михаил Вилков нарушения правил не зафиксировал.
– Это фол, который, к сожалению, не зафиксировал арбитр матча, – говорит Иванов.
– Почему, на ваш взгляд, судья не зафиксировал нарушения правил?
– Потому что не был уверен в том, кто сыграл этот мяч. Ноги игроков обеих команд находились рядом, и мяч по тому, как он полетел дальше, вполне мог пойти и от игрока обороняющегося. На повторе, впрочем, видно, что в мяч сыграл именно футболист атакующей команды, опередив соперника, после чего был сбит. Это, безусловно, фол. (Сергей ЕГОРОВ)
Митяй Антибомж
SPFAN Ну и какое наказание за это? ************ Чемодан свежепахнущих купюр от плешивого еврея.
15:53
blue-white!
Так-то в ворота свинок в прошлом сезоне ни одного пендаля не поставили. Так что хрюкали бы себе тихо в сторонке, коли у самих рыльце в пушку!)))
15:53
SIZ170
.... не назначил пенальти..... за то на 95 минуте не пришлось *левый* в сторону томичей ставить))))
15:53
неохотапридумыватьник
чё эт как то просто,-"Это фол, который, к сожалению, не зафиксировал арбитр матча",а попытаться спасти?
15:52
SPFAN
Ну и какое наказание за это?
15:51
Митяй Антибомж
Тоже мне... Америку открыл ))
15:50
Антиконь .
Зато кони - чампиёны всея Руси со своей тухлейшей игрой!!!
15:49
serzheo
А что так можно, да? Бабосы взял, потом "Я ошибся, извините" ))))) Нормально.... Где итог данного спитча?
15:48
Антиконь .
Вилок ошибся??? Нет!!! Он честно отработал овёс от гинера!!!
15:47
SIZ170
.... а судейка то купленный))) вот так вот хромую клячу тянут весь чемп.....
15:47
HONESTO
а толку)в следующих турах будет тоже самое..Цска упадет нате вам пенальти,в обратку хрен)
15:45
Thomas_Boy
Принято решение, что "Ростов" надо убивать любыми способами. А для этого все средства хороши.
15:44
Exsorsist
Принято решение, что Спартак надо убивать любыми способами. А для этого все средства хороши.
15:43
stuart_parsley
Игрок проталкивает мяч в направлении трех игроков соперника и тут же падает, точно подкупили на последних минутах судью )))
15:42
Last_angel
3 очка то всё равно приплюсовали, теперь можно и ошибку признать
15:41
Я за ЗОЖ
Это не ошибка, а преднамеренное решение в пользу клуба ЦСКА за деньги.
15:38