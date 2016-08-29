Валентин Иванов: "Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота ЦСКА"

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал спорный момент из матча 5-го тура премьер-лиги "Томь" – ЦСКА. В конце этой встречи (при счете 1:0 в пользу армейцев) в штрафной ЦСКА армеец Страндберг сбил томича Чуперку. Арбитр Михаил Вилков нарушения правил не зафиксировал.

– Это фол, который, к сожалению, не зафиксировал арбитр матча, – говорит Иванов.

– Почему, на ваш взгляд, судья не зафиксировал нарушения правил?

– Потому что не был уверен в том, кто сыграл этот мяч. Ноги игроков обеих команд находились рядом, и мяч по тому, как он полетел дальше, вполне мог пойти и от игрока обороняющегося. На повторе, впрочем, видно, что в мяч сыграл именно футболист атакующей команды, опередив соперника, после чего был сбит. Это, безусловно, фол. (Сергей ЕГОРОВ)

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