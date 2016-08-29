15:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валентин Иванов: "Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота ЦСКА"

Суббота. Томск. "Томь" – ЦСКА – 0:1. 90+2-я минута. Главные герои эпизода: форвард ЦСКА Карлуш СТРАНДБЕРГ (справа) и хавбек "Томи" Валерий ЧУПЕРКА. Фото Дмитрий ШУБА
Суббота. Томск. "Томь" – ЦСКА – 0:1. 90+2-я минута. Главные герои эпизода: форвард ЦСКА Карлуш СТРАНДБЕРГ (справа) и хавбек "Томи" Валерий ЧУПЕРКА. Фото Дмитрий ШУБА
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Сегодня. Томск. "Томь" - ЦСКА - 0:1. Игорь АКИНФЕЕВ совершает один из запоминающихся сэйвов.Волшебная формула ЦСКА: гол + чудо Акинфеева = три очка

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал спорный момент из матча 5-го тура премьер-лиги "Томь"ЦСКА. В конце этой встречи (при счете 1:0 в пользу армейцев) в штрафной ЦСКА армеец Страндберг сбил томича Чуперку. Арбитр Михаил Вилков нарушения правил не зафиксировал.

– Это фол, который, к сожалению, не зафиксировал арбитр матча, – говорит Иванов.

– Почему, на ваш взгляд, судья не зафиксировал нарушения правил?

– Потому что не был уверен в том, кто сыграл этот мяч. Ноги игроков обеих команд находились рядом, и мяч по тому, как он полетел дальше, вполне мог пойти и от игрока обороняющегося. На повторе, впрочем, видно, что в мяч сыграл именно футболист атакующей команды, опередив соперника, после чего был сбит. Это, безусловно, фол. (Сергей ЕГОРОВ)

Видео всех опасных моментов и трансляция матча

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Митяй Антибомж

SPFAN Ну и какое наказание за это? ************ Чемодан свежепахнущих купюр от плешивого еврея.

15:53

blue-white!

Так-то в ворота свинок в прошлом сезоне ни одного пендаля не поставили. Так что хрюкали бы себе тихо в сторонке, коли у самих рыльце в пушку!)))

15:53

SIZ170

.... не назначил пенальти..... за то на 95 минуте не пришлось *левый* в сторону томичей ставить))))

15:53

неохотапридумыватьник

чё эт как то просто,-"Это фол, который, к сожалению, не зафиксировал арбитр матча",а попытаться спасти?

15:52

SPFAN

Ну и какое наказание за это?

15:51

Митяй Антибомж

Тоже мне... Америку открыл ))

15:50

Антиконь .

Зато кони - чампиёны всея Руси со своей тухлейшей игрой!!!

15:49

serzheo

А что так можно, да? Бабосы взял, потом "Я ошибся, извините" ))))) Нормально.... Где итог данного спитча?

15:48

Антиконь .

Вилок ошибся??? Нет!!! Он честно отработал овёс от гинера!!!

15:47

SIZ170

.... а судейка то купленный))) вот так вот хромую клячу тянут весь чемп.....

15:47

HONESTO

а толку)в следующих турах будет тоже самое..Цска упадет нате вам пенальти,в обратку хрен)

15:45

Thomas_Boy

Принято решение, что "Ростов" надо убивать любыми способами. А для этого все средства хороши.

15:44

Exsorsist

Принято решение, что Спартак надо убивать любыми способами. А для этого все средства хороши.

15:43

stuart_parsley

Игрок проталкивает мяч в направлении трех игроков соперника и тут же падает, точно подкупили на последних минутах судью )))

15:42

Last_angel

3 очка то всё равно приплюсовали, теперь можно и ошибку признать

15:41

Я за ЗОЖ

Это не ошибка, а преднамеренное решение в пользу клуба ЦСКА за деньги.

15:38

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Материалы других СМИ